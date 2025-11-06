РСТ сообщил о сохранении спроса на азиатские направления

Российские туристы не отказываются от путевок в азиатские страны, несмотря на приближение тайфуна "Калмаэги". Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Популярные курорты, включая остров Боракай, не пострадали от стихии, хотя в некоторых районах были приостановлены авиаперелеты и паромное сообщение.

Туроператоры рекомендуют отложить поездки в регион как минимум на месяц. Путешественникам, уже купившим путевки, советуют воспользоваться страховкой, покрывающей отмену поездки из-за погодных условий. Для получения компенсации необходимо предоставить документы от авиакомпании о задержке или отмене рейса.

