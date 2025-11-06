Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:30

Туризм

РСТ сообщил о сохранении спроса на азиатские направления

РСТ сообщил о сохранении спроса на азиатские направления

Новости мира: Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

В России разрешат заселятся в гостиницы по водительскому удостоверению с 1 января

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Туристы смогут посетить круглогодичные пляжи в Геленджике

Спрос на туристические поездки среди россиян в ноябре вырос на 15%

Манежная площадь стала одной из популярных локаций для туристов

Спрос на отдых в ноябрьские праздники в Москве вырос на треть по сравнению с прошлым годом

Москва вошла в топ популярных направлений для новогоднего отдыха

Российские туристы устроили забастовку в отеле на кубинском курорте Варадеро

Российские туристы не отказываются от путевок в азиатские страны, несмотря на приближение тайфуна "Калмаэги". Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Популярные курорты, включая остров Боракай, не пострадали от стихии, хотя в некоторых районах были приостановлены авиаперелеты и паромное сообщение.

Туроператоры рекомендуют отложить поездки в регион как минимум на месяц. Путешественникам, уже купившим путевки, советуют воспользоваться страховкой, покрывающей отмену поездки из-за погодных условий. Для получения компенсации необходимо предоставить документы от авиакомпании о задержке или отмене рейса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика