Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Уровень ущерба Южной Карелии после закрытия Финляндией границы с Россией составляет 1 миллион евро ежедневно, сообщает Bloomberg.

Хельсинки приняли решение о закрытии границы в ноябре 2023 года, напомнили журналисты. В результате областной город Иматра лишился российских туристов, что привело к сокращению персонала и закрытию многих магазинов из-за снижения спроса.

Всего в населенном пункте проживают 25 тысяч человек, при этом уровень безработицы здесь составляет 15%, в то время как в среднем по стране он равен 9,1%. Область Южная Карелия также лидирует по росту безработицы среди молодежи.

В материале уточняется, что жители региона размышляют о необходимости разработки плана в случае мирного урегулирования украинского конфликта, благодаря которому можно будет вновь открыть границу. Однако, как отмечают журналисты, сейчас общественная дискуссия на эту тему невозможна, поскольку политические лидеры страны воздерживаются от подобных обсуждений.

Вместо этого руководитель направления маркетинга и туризма городской администрации Якко Яппинен разрабатывает новую стратегию развития города, которая должна помочь компенсировать потери от прекращения туристического обмена с Россией.

По словам Яппинена, городские власти планируют привлекать туристов из других стран, акцентируя внимание на местной природе и возможностях для велоспорта. Кроме того, город рассматривает возможность вхождения в новую специальную экономическую зону, что позволит переориентировать экономику на экологически чистые источники энергии и производство аккумуляторов.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным финским гражданам, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Москвой.

