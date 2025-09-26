Финский спа-курорт оказался на грани банкротства после закрытия границ с Россией

Фото: imatrankylpyla.fi

Финский спа-курорт "Иматра", ранее популярный среди российских туристов, начал процедуру корпоративной реструктуризации из-за финансовых трудностей, вызванных закрытием границы с Россией. Общий долг курорта составил около 5,7 миллиона евро, сообщает Yle.

Владелец курорта, Фонд реабилитации Южной Карелии, подал заявку на проведение реструктуризации. В заявлении отмечается, что крупнейшим кредитором фонда является Кооперативный банк Юго-Восточной Финляндии, чья дебиторская задолженность (долг сотрудников и внешних контрагентов перед ИП или юрлицом. – Прим. ред.) составляет около 2,6 миллиона евро.

Кроме того, фонд задолжал городу Иматра и компании Mitra Management примерно 2,2 миллиона евро.

Финансовые проблемы курорта усугубились после 2019 года. Пандемия, начало российской военной операции на Украине и последующее закрытие границы лишили его основной клиентуры.

Согласно информации из торгового реестра, в 2023 году убыток курорта составил 676 тысяч евро, а в 2024 – 155 тысяч евро.

Для сокращения расходов в 2023 году была запущена программа восстановления, что привело к сокращению численности персонала: в 2023-м у компании было 104 сотрудника, а в 2024-м – 82.

Из заявления следует, что без процедуры реструктуризации фонд, скорее всего, обанкротится. 25 сентября суд принял решение об инициировании реструктуризации.

"У нас просто не было возможности справиться с обязательствами фонда в плане финансирования и арендных договоров", – сказал председатель его правления Илкка Нокелайнен.

Ожидается, что процедура займет около пяти лет и потребует сокращения годового оборота на 400 тысяч евро.

Тем не менее, как пишет Yle, спа-центр продолжит работу и во время процедуры реструктуризации.

