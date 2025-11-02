Спрос на туристические поездки среди россиян в ноябре вырос на 15%

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 23:15

Первый день ноябрьских праздников собрал множество туристов на Красной площади. Спрос на туристические поездки в ноябре вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом цены на отдельные маршруты подскочили на треть. Наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Загрузка столичных отелей в праздничные дни на 20% выше обычной, средняя цена за ночь в трехзвездочной гостинице достигает 7 тысяч рублей. Москва привлекает и иностранных туристов, в том числе из Китая, которые выбирают гостиницы в исторических районах, посещают театры и пробуют блюда русской кухни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмгородвидеоЕлизавета ДвирникДарья Крамарова

