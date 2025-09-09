Цена самого дорогого тура летом составила 34 млн рублей

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Самый дорогой тур летом этого года продали за 34 миллиона рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, компания из шести человек приобрела на месяц путевку на виллу в комплексе Max Royal в Турции.

При этом самый дорогой тур по России был продан за 4,3 миллиона рублей семье из четырех человек. Они оплатили поездку на Байкал на восемь дней без учета стоимости перелета.

"Довольно интересный тур – самый дорогой во въездном туризме – для арабских гостей катание на танках. Это стоило 31 тысячу долларов на человека", – приводит слова Ломидзе ТАСС.

Как добавил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, самое дорогое бронирование летом было совершено за 401 тысячу рублей. В сумму вошли четыре ночи в номере "люкс" пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи.

В свою очередь, самое дорогое бронирование зарубежного отдыха обошлось в 2,5 миллиона рублей на 20-дневный отдых в пятизвездочном отеле Антальи.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в текущем году составит 49 тысяч рублей. Из зарубежных направлений у российских граждан пользуются популярностью Узбекистан, Азербайджан и Турция. Внутри России самыми популярными местами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

