Самый дорогой отдых россиян за октябрь прошел в Арабских Эмиратах

Самый дорогой отдых обошелся россиянам в Арабских Эмиратах. Согласно данным сервиса для планирования путешествий, компания из 8 человек потратила там больше 2 миллионов рублей за неделю.

Вторую строчку рейтинга заняли Мальдивы, где 6 туристов отдали за девятидневный отдых больше 1,8 миллиона рублей. Семья из 3 человек потратила свыше 1,6 миллиона рублей за 11 дней в турецком Белеке. Замыкает рейтинг Геленджик с расходом 225 тысяч рублей за трехдневный отдых в отеле с завтраками.

