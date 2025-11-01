Самый дорогой отдых россиян за октябрь прошел в Арабских Эмиратах

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 08:30

Туризм

Самый дорогой отдых обошелся россиянам в Арабских Эмиратах. Согласно данным сервиса для планирования путешествий, компания из 8 человек потратила там больше 2 миллионов рублей за неделю.

Вторую строчку рейтинга заняли Мальдивы, где 6 туристов отдали за девятидневный отдых больше 1,8 миллиона рублей. Семья из 3 человек потратила свыше 1,6 миллиона рублей за 11 дней в турецком Белеке. Замыкает рейтинг Геленджик с расходом 225 тысяч рублей за трехдневный отдых в отеле с завтраками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

