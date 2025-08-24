Форма поиска по сайту

24 августа, 09:15

Туризм

Эксперты посоветовали туристам узнавать об условиях страховки при планировании путешествия

При планировании путешествия эксперты советуют задуматься не только об отеле и трансфере, но и подробно узнать об условиях туристической страховки.

При необходимости в полис можно добавить дополнительный риск, например, юридическую помощь. Также, чтобы избежать неприятных ситуаций в путешествии, эксперты советуют внимательно ознакомиться с правилами авиакомпании. В некоторых случаях из-за болезни, перевозчик может не пустить пассажира на борт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДарья ЕрмаковаАрина Устюкова

