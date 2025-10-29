Юрисит Шалоносов: загранпаспорт нужно переделать при сильных изменениях во внешности

Россияне с детьми сталкиваются с проблемами при пересечении границы Грузии, утверждают некоторые СМИ. По их данным, это происходит в том случае, когда ребенок сильно не похож на свое изображение в загранпаспорте. Какие нюансы стоит учесть перед поездкой с детьми за границу, разбиралась Москва 24.

Сам на себя не похож

Россиян с детьми не пропускают через границу Грузии, когда подросший ребенок не похож на собственную младенческую фотографию, сообщил телеграм-канал SHOT.

Один из пострадавших рассказал журналистам, что в документе его семилетнего сына была фотография шестилетней давности. В итоге пограничник заставил семью ехать во Владикавказ за справкой, которая смогла бы подтвердить, что на снимке именно он.

Однако другой собеседник издания уточнил, что такой документ не гарантирует успешное прохождение границы. По его словам, родители заранее обеспокоились и потратили на справку 3,5 тысячи рублей, но сотрудники пограничной службы все равно отказали в посещении страны. При этом ранее они объездили с этим паспортом ребенка многие страны, никаких трудностей не возникало, утверждает пострадавший.

В августе 2025 года подобные проблемы фиксировались на контрольно-пропускном пункте "Сарп" при пересечении границы Грузии через Турцию. В связи с этим генконсульство РФ в турецком городе Трабзон рекомендовало воздержаться от подобных поездок, отметив, что в их адрес поступают "многочисленные обращения" о таких ситуациях.





из сообщения генерального консульства РФ в Трабзоне Жалобы сводятся к тому, что сотрудники, осуществляющие пограничный контроль на грузинской стороне, массово отказывают во въезде в Грузию малолетним детям, объясняя это тем, что фотография ребенка в российском загранпаспорте сделана несколько лет назад, по этой причине они якобы затрудняются идентифицировать ребенка.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 порекомендовал внимательно изучать информацию о выбранной для отдыха стране, чтобы избежать проблем с законом. По словам эксперта, в большинстве случаев путешественники не вникают в действующие там законы, а также традиции и обычаи.

Подготовка к поездке

Пограничные службы могут отказать в пересечении границы другой страны из-за беспокойства о безопасности ребенка, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Это не давление или несправедливость, наоборот, попытка защитить. В мире происходят кражи детей, и, например, под определенными препаратами ребенок может назвать похитителей своими родителями.

"К сожалению, многие часто пытаются пренебрегать сменой документов, хотя это необходимо делать при значительных изменениях во внешности. Причем не только в возрастном плане, но и если появились ожоги или шрамы. Для подтверждения личности на границе могут попросить снять украшения, очки, убрать волосы. Проверка мужчин с бородой занимает больше времени по той же причине – сотрудникам нужно сверить остальные черты лица", – добавил юрист.

Он напомнил, что раньше дети могли пересекать границу по свидетельству о рождении, а потому многие родители просто не задумываются о замене загранпаспорта своих детей. Однако именно актуальный документ – единственный способ быть уверенным, что семья успешно пересечет границу, обратил внимание юрист.

"Не может быть никаких нотариально-заверенных справок подлинности паспорта ребенка – это не входит в полномочия нотариуса. Если такую справку выдали, с точки зрения права она является ничтожной", – резюмировал он.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24 выделил другие сложности, с которыми семья может столкнуться во время заграничных путешествий с ребенком. Одна из них – запрет на выезд детей одним из родителей.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Если родители в разводе и отношения у них не сложились, один из родителей может наложить ограничения на выезд своего ребенка за границу. Это ограничение нужно проверить до поездки в территориальном органе МВД.

Еще одним нюансом эксперт назвал требования некоторых стран к срокам действия загранпаспорта к моменту начала или завершения поездки. Эти нормы индивидуальны для каждой страны, и туристы нередко могут путаться в них, уточнил Ромашкин.

"Если планируется путешествия с ребенком, мы обычно советуем брать с собой не только загранпаспорт, но и свидетельство о рождении, так как в паспорте связь ребенка с родителями никак не обозначена", – добавил эксперт.

Также может возникнуть вопрос с прививками, однако на популярных туристических направлениях их обычно не требуют. Исключениями, по словам Ромашкина, могут стать некоторые страны Центральной Африки. Также если ребенок пересекает границу не с родителями, нужна нотариально заверенная доверенность на лицо, с которым будет несовершеннолетний.

В целом же выезд за границу с ребенком обычно не вызывает особых сложностей, если соблюдать и учитывать все формальности, заключил эксперт.

