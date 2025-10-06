Эксперт Мкртчян назвал популярные методы развода россиян во время отдыха за границей

Российский турист вызвал полицию из-за счета в одном из ресторанов Таиланда. После того как они приехали, сумма сократилась в 2,5 раза, сообщили СМИ. Как еще обманывают туристов за границей и что делать, если все же стали жертвами обмана, расскажет Москва 24.

"Молчаливо оплатит"

Конфликт между российским туристом и администрацией ресторана произошел в одном из заведений курортного города Паттайя в Таиланде. Поводом стал счет за ужин, который показался гостю необоснованно завышенным, сообщил телеграм-канала SHOT.

По информации источника, итоговая сумма к оплате составила 3,8 тысячи бат, что составляет порядка 10 тысяч рублей. По мнению гостя, стоимость ужина была завышена. Отдыхающий не просто отказался платить, но и вызвал полицию. После разбирательств турист заплатил за ужин, но сумма составила уже 1,5 тысячи бат – около 3,8 тысячи рублей.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев в разговоре с Москвой 24 отметил, что Таиланд далеко не самая проблемная страна с точки зрения обмана туристов. Однако из-за популярности направлений осенью-зимой количество таких инцидентов растет.

"Эти случаи не вполне типичны для ресторанов и чаще происходят в барах и ночных клубах, которые ориентированы на туриста, находящегося в выпившем состоянии. Такой человек психологически может быть готов к тому, что что-то нарушил, поэтому побоится возмущаться и молчаливо оплатит счет", – объяснил он.





Михаил Мальцев президент УАТ В группе риска в основном самостоятельные путешественники. В целях безопасности им стоит консультироваться с гидом, которому они доверяют, игнорировать уличных зазывал, ведущих в заведения с завышенными ценами. Важно изучать отзывы в Сети перед походом в ресторан.

При питании стрит-фудом подобные схемы обмана в Таиланде практически исключены, потому что эти заведения недорогие. А вот для похода в респектабельное место предварительное ознакомление с отзывами поможет избежать испорченного вечера.

"Обходить стороной"

Схемы обмана в общепите универсальны практически для всех стран, предупредил Михаил Мальцев.

"В частности, это неразборчивое меню с невнятными позициями или сносками на непонятном – не русском и не английском – иностранном языке. Там к основному заказу может быть добавлено дорогое дополнение, из-за чего сумма резко возрастает. Проще заказывать там, где есть иллюстрации и цены", – сказал он.





Михаил Мальцев президент УАТ Выбор места крайне важен: известные рестораны при гостиничных брендах или мировые сетевые бренды, хоть и дороже, но дают гарантию понятных условий и стоимости.

Еще один популярный вариант развода в ресторанах за границей – "невключенное обслуживание", за которое якобы нужно заплатить от 50 до 100% от чека. А для баров характерен сценарий, когда гостя не ознакомили с ценами на напитки или услуги.

"Классическая схема обмана – когда к мужчине подходит дама, а потом бармен заставляет его оплатить ее счет под предлогом, что она была с ним. Как ни странно, много жалоб такого рода связано с Японией, а также странами, где в меню используются иероглифы или текст крайне неразборчив. Человек может заказать "вслепую" и получить позицию, стоящую в десятки раз дороже ожидаемого", – предупредил президент УАТ.

Обманывают туристов за границей не только в общепите. Как рассказал Москве 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, зачастую туристы ведутся на уловки водителей такси.

"Они могут обмануть, подменив купюру. К примеру, человек дает 50 евро, а водитель, быстро спрятав их, показывает заранее заготовленную купюру меньшего номинала и утверждает, что ему дали именно ее. Доказать обратное практически невозможно, в отличие от оплаты картой, где списание сразу отражается в уведомлении", – рассказал эксперт.

По его словам, в зоне риска и те туристы, которые хранят наличные в сейфах отельных номеров.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Часто пропадает не вся сумма, а лишь часть, чтобы было не так заметно. Причина таких краж проста: у отелей есть генеральные коды доступа на случай, если гость забудет свой, и этой информацией могут воспользоваться недобросовестные сотрудники. Доказать, что денег было больше, невозможно, а при обращении в полицию первый же вопрос будет: "А как вы докажете, что не обманываете?"

Чтобы избежать подобных ситуаций, Мкртчян назвал два метода разной степени надежности.

"Первый, на "четверку", – спрятать их в чемодан и закодировать его. Однако у воров могут быть специальные универсальные ключи. Второй, более надежный способ на "пять баллов", – сдать деньги под опись на стойку администрации, чтобы сотрудник отеля пересчитал их и выдал официальную расписку с печатью о принятии суммы на хранение. Правда, не каждый отель предоставляет такую услугу, поэтому идеального решения не существует", – рассказал представитель туриндустрии.

Адвокат Виталий Ульяненко уточнил в беседе с Москвой 24, что в спорных ситуациях для начала необходимо вызывать местную полицию. Если она не отреагировала или приняла другую сторону, стоит обратиться за помощью в российское консульство. Далее нужно будет следовать инструкциям специалистов, заключил Ульяненко.

