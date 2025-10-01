Эксперт Горин: Франция, Испания и Италия продолжают оформлять шенген россиянам

Кипр и Чехия прекратили выдавать шенгенские визы россиянам. При этом если первая страна сделала это временно, то вот вторая вовсе закрыла свои центры в России. Как теперь оформлять шенгенские визы, разбиралась Москва 24.
Больше не давать?
Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу 30 сентября 2025 года. Согласно информации сайта VFS Global, подача заявлений на оформление шенгенской визы теперь осуществляется напрямую через консульский отдел посольства страны в Москве. При этом ранее отправленные через визовый центр заявления будут рассмотрены и отправлены заявителям.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию Москве 24.
В свою очередь, консульство республики Кипр в Москве опубликовало информацию о временной приостановке приема документов на получение визы до 3 октября 2025 года. Также ограничение коснулось деятельности консульств страны в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Согласно информации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), приостановка деятельности произошла по нескольким причинам. Первая – теперь Кипр будет относиться к Шенгенской зоне, поэтому стране необходимо усилить контроль за пересечением границы иностранцами. Вторая причина – с 12 октября в Европейской союзе вводится система въезда/выезда EES (Entry/Exit System).
При этом ранее Еврокомиссия заявила о возможном введении дополнительных визовых ограничений для россиян в новом пакете санкций. Однако Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение.
В то же время еврочиновники выразили обеспокоенность растущим числом разрешений на въезд для россиян и пообещали представить новую схему их выдачи к концу 2025 года.
Как теперь оформить шенген?
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что основные ограничения по выдаче туристических виз в Европу вступили в силу еще в 2022 году.
"Тогда был отменен упрощенный порядок подачи документов на шенгенскую визу – список требований расширился, а стоимость услуги возросла. Тогда же консульство Чехии перестало выдавать и туристические визы", – отметил эксперт.
Эксперт добавил, что Чехия выдает россиянам гуманитарные визы, визы для воссоединения семьи, рабочие и учебные.
"Что касается приостановления работы визового центра Кипра, это связано с переходом государства на шенгенские визы вместо национальных. Страна готовится к внедрению системы EES. Таким образом, это технический переход, который не создаст проблем для туристов", – пояснил Горин.
Он также добавил, что теперь первый въезд в Евросоюз будет включать два этапа: биометрический и паспортный контроль, а штампы постепенно уступят место электронному формату. При этом нужно не забывать о некоторых правилах.
При этом некоторые страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, не выдают туристические визы. Однако, например, Франция, Испания, Италия, Греция, Болгария, Венгрия, Австрия и Германия продолжают их оформление, добавил эксперт.
"Важно учитывать, что спрос на визы превышает предложение, а количество отказов россиянам сократилось. Обычно они связаны с некорректно оформленными или недостоверными документами, а также несоответствием цели поездки", – предупредил эксперт.
Также Горин посоветовал подавать заявление на шенген за 6 месяцев до поездки, так как срок ожидания визы в некоторые страны может достигать 2 месяцев.
При этом руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что россияне в принципе перестают смотреть в сторону стран Евросоюза.
Она также напомнила, что, несмотря на санкции, европейских отдых не ограничен. Шенгенская виза распространяется на все страны, которые входят в эту зону. Поэтому, например, можно прилететь во Францию, а затем поехать в Чехию, заключила Ансталь.