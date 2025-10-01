Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:47

Истории
Главная / Истории /

Эксперт Горин: Франция, Испания и Италия продолжают оформлять шенген россиянам

Визовый апгрейд: как получить разрешение на въезд в страны Шенгенской зоны

Кипр и Чехия прекратили выдавать шенгенские визы россиянам. При этом если первая страна сделала это временно, то вот вторая вовсе закрыла свои центры в России. Как теперь оформлять шенгенские визы, разбиралась Москва 24.

Больше не давать?

Фото: 123RF/todordinchev

Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу 30 сентября 2025 года. Согласно информации сайта VFS Global, подача заявлений на оформление шенгенской визы теперь осуществляется напрямую через консульский отдел посольства страны в Москве. При этом ранее отправленные через визовый центр заявления будут рассмотрены и отправлены заявителям. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию Москве 24. 

Это какая-то очередная безумная новелла, которую разработала официальная Прага.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России

В свою очередь, консульство республики Кипр в Москве опубликовало информацию о временной приостановке приема документов на получение визы до 3 октября 2025 года. Также ограничение коснулось деятельности консульств страны в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Согласно информации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), приостановка деятельности произошла по нескольким причинам. Первая – теперь Кипр будет относиться к Шенгенской зоне, поэтому стране необходимо усилить контроль за пересечением границы иностранцами. Вторая причина – с 12 октября в Европейской союзе вводится система въезда/выезда EES (Entry/Exit System).

Система EES будет автоматически фиксировать точное время и место въезда или выезда граждан тех стран, которые не входят в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны. При первом пересечении границы понадобится предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица. В течение следующих трех лет при посещении Шенгенской зоны будет проводиться только сканирование лица. При отказе от процедуры гражданин не сможет въехать в страну. Дети до 12 лет не будут сдавать отпечатки пальцев.

При этом ранее Еврокомиссия заявила о возможном введении дополнительных визовых ограничений для россиян в новом пакете санкций. Однако Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение.

В то же время еврочиновники выразили обеспокоенность растущим числом разрешений на въезд для россиян и пообещали представить новую схему их выдачи к концу 2025 года.

Как теперь оформить шенген?

Фото: depositphotos/d.travnikov

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что основные ограничения по выдаче туристических виз в Европу вступили в силу еще в 2022 году. 

"Тогда был отменен упрощенный порядок подачи документов на шенгенскую визу – список требований расширился, а стоимость услуги возросла. Тогда же консульство Чехии перестало выдавать и туристические визы", – отметил эксперт.

Поэтому сегодня важно пояснить, что речь идет только о прекращении работы посредника – визового центра. Консульство Чехии продолжит заниматься оформлением виз, но теперь в него нужно будет обращаться напрямую. 
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Эксперт добавил, что Чехия выдает россиянам гуманитарные визы, визы для воссоединения семьи, рабочие и учебные.

"Что касается приостановления работы визового центра Кипра, это связано с переходом государства на шенгенские визы вместо национальных. Страна готовится к внедрению системы EES. Таким образом, это технический переход, который не создаст проблем для туристов", – пояснил Горин.

Он также добавил, что теперь первый въезд в Евросоюз будет включать два этапа: биометрический и паспортный контроль, а штампы постепенно уступят место электронному формату. При этом нужно не забывать о некоторых правилах.

При первом въезде необходимо пересекать границу через страну, выдавшую визу, и соблюдать сроки пребывания. При многократной шенгенской визе можно находиться в зоне до 90 дней в течение полугода.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

При этом некоторые страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, не выдают туристические визы. Однако, например, Франция, Испания, Италия, Греция, Болгария, Венгрия, Австрия и Германия продолжают их оформление, добавил эксперт.

"Важно учитывать, что спрос на визы превышает предложение, а количество отказов россиянам сократилось. Обычно они связаны с некорректно оформленными или недостоверными документами, а также несоответствием цели поездки", – предупредил эксперт. 

Также Горин посоветовал подавать заявление на шенген за 6 месяцев до поездки, так как срок ожидания визы в некоторые страны может достигать 2 месяцев. 

При этом руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что россияне в принципе перестают смотреть в сторону стран Евросоюза. 

Многие из тех, кто раньше ездил в Европу, отказались от этих поездок, открыв для себя другие направления – восточные и азиатские страны, такие как Таиланд, Вьетнам, Китай. Также в списке оказались Куба и другие ранее не слишком популярные у россиян направления. Параллельно многие открыли для себя отечественный отдых, способствуя развитию внутреннего туризма.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

Она также напомнила, что, несмотря на санкции, европейских отдых не ограничен. Шенгенская виза распространяется на все страны, которые входят в эту зону. Поэтому, например, можно прилететь во Францию, а затем поехать в Чехию, заключила Ансталь. 

Читайте также


Старкина Маргарита

туризмистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика