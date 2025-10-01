Эксперт Горин: Франция, Испания и Италия продолжают оформлять шенген россиянам

Кипр и Чехия прекратили выдавать шенгенские визы россиянам. При этом если первая страна сделала это временно, то вот вторая вовсе закрыла свои центры в России. Как теперь оформлять шенгенские визы, разбиралась Москва 24.

Больше не давать?

Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу 30 сентября 2025 года. Согласно информации сайта VFS Global, подача заявлений на оформление шенгенской визы теперь осуществляется напрямую через консульский отдел посольства страны в Москве. При этом ранее отправленные через визовый центр заявления будут рассмотрены и отправлены заявителям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию Москве 24.





Мария Захарова официальный представитель МИД России Это какая-то очередная безумная новелла, которую разработала официальная Прага.

В свою очередь, консульство республики Кипр в Москве опубликовало информацию о временной приостановке приема документов на получение визы до 3 октября 2025 года. Также ограничение коснулось деятельности консульств страны в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Согласно информации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), приостановка деятельности произошла по нескольким причинам. Первая – теперь Кипр будет относиться к Шенгенской зоне, поэтому стране необходимо усилить контроль за пересечением границы иностранцами. Вторая причина – с 12 октября в Европейской союзе вводится система въезда/выезда EES (Entry/Exit System).



Система EES будет автоматически фиксировать точное время и место въезда или выезда граждан тех стран, которые не входят в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны. При первом пересечении границы понадобится предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица. В течение следующих трех лет при посещении Шенгенской зоны будет проводиться только сканирование лица. При отказе от процедуры гражданин не сможет въехать в страну. Дети до 12 лет не будут сдавать отпечатки пальцев.



При этом ранее Еврокомиссия заявила о возможном введении дополнительных визовых ограничений для россиян в новом пакете санкций. Однако Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение.

В то же время еврочиновники выразили обеспокоенность растущим числом разрешений на въезд для россиян и пообещали представить новую схему их выдачи к концу 2025 года.

Как теперь оформить шенген?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что основные ограничения по выдаче туристических виз в Европу вступили в силу еще в 2022 году.

"Тогда был отменен упрощенный порядок подачи документов на шенгенскую визу – список требований расширился, а стоимость услуги возросла. Тогда же консульство Чехии перестало выдавать и туристические визы", – отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Поэтому сегодня важно пояснить, что речь идет только о прекращении работы посредника – визового центра. Консульство Чехии продолжит заниматься оформлением виз, но теперь в него нужно будет обращаться напрямую.

Эксперт добавил, что Чехия выдает россиянам гуманитарные визы, визы для воссоединения семьи, рабочие и учебные.

"Что касается приостановления работы визового центра Кипра, это связано с переходом государства на шенгенские визы вместо национальных. Страна готовится к внедрению системы EES. Таким образом, это технический переход, который не создаст проблем для туристов", – пояснил Горин.

Он также добавил, что теперь первый въезд в Евросоюз будет включать два этапа: биометрический и паспортный контроль, а штампы постепенно уступят место электронному формату. При этом нужно не забывать о некоторых правилах.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ При первом въезде необходимо пересекать границу через страну, выдавшую визу, и соблюдать сроки пребывания. При многократной шенгенской визе можно находиться в зоне до 90 дней в течение полугода.

При этом некоторые страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия, не выдают туристические визы. Однако, например, Франция, Испания, Италия, Греция, Болгария, Венгрия, Австрия и Германия продолжают их оформление, добавил эксперт.

"Важно учитывать, что спрос на визы превышает предложение, а количество отказов россиянам сократилось. Обычно они связаны с некорректно оформленными или недостоверными документами, а также несоответствием цели поездки", – предупредил эксперт.

Также Горин посоветовал подавать заявление на шенген за 6 месяцев до поездки, так как срок ожидания визы в некоторые страны может достигать 2 месяцев.

При этом руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что россияне в принципе перестают смотреть в сторону стран Евросоюза.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Многие из тех, кто раньше ездил в Европу, отказались от этих поездок, открыв для себя другие направления – восточные и азиатские страны, такие как Таиланд, Вьетнам, Китай. Также в списке оказались Куба и другие ранее не слишком популярные у россиян направления. Параллельно многие открыли для себя отечественный отдых, способствуя развитию внутреннего туризма.

Она также напомнила, что, несмотря на санкции, европейских отдых не ограничен. Шенгенская виза распространяется на все страны, которые входят в эту зону. Поэтому, например, можно прилететь во Францию, а затем поехать в Чехию, заключила Ансталь.

