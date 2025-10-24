Форма поиска по сайту

24 октября, 07:49

Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены после возгорания машин на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в результате возгорания четырех автомобилей на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар произошел в ночное время на парковке жилого дома на улице Теплый Стан, уточнили в ведомстве. Тела погибших мужчин были обнаружены в одном из авто после тушения.

В настоящее время точная причина возникновения огня неизвестна, для ее установления была назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование всех обстоятельств инцидента, а также ход процессуальной проверки по данному факту взяла на контроль прокуратура Юго-Западного округа.

Как уточнял телеграм-канал Baza, на площади около 20 квадратных метров горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. По некоторым данным, погибших нашли в первом авто.

Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. В результате случившегося никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.

Несколько автомобилей сгорели в Теплом Стане

происшествияпожаргород

