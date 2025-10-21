Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:00

Происшествия

Новости регионов: лавина унесла лыжника в Красноярском крае

Новости регионов: лавина унесла лыжника в Красноярском крае

Новости мира: в аэропорту Атланты задержали мужчину с оружием

Новости мира: в МИД Ирана раскритиковали действия евротройки по поводу санкций

Два автомобиля такси столкнулись на юго-западе Москвы

Спасатели остановили поиски пропавшего подростка из Лобни

Подросток угнал автомобиль в Ленобласти

"Московский патруль": мужчина ударил подростка в живот в столице

"Московский патруль": мужчину в столице оштрафовали за преследование студентки

"Московский патруль": кибермошенники похитили у жителя столицы 450 млн руб

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

Лавина унесла лыжника в Красноярском крае. Он катался на плато Путорана около Норильска вместе с другими спортсменами. Мужчина не пострадал и смог самостоятельно выбраться из снежного завала.

Погоня со стрельбой произошла в Санкт-Петербурге. 14-летний школьник угнал иномарку и с четырьмя подругами отправился кататься по городу. На трассе "Нарва" автомобиль был замечен, но подросток отказался остановиться по требованию полиции. Сотрудникам пришлось открыть огонь по колесам.

Карусель упала на 6-летнюю девочку в развлекательном центре в Улан-Удэ. В игровой комнате дети и взрослые отмечали день рождения. В какой-то момент металлическая крона соскочила с крепления и упала на ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика