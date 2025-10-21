Новости регионов: лавина унесла лыжника в Красноярском крае

Лавина унесла лыжника в Красноярском крае. Он катался на плато Путорана около Норильска вместе с другими спортсменами. Мужчина не пострадал и смог самостоятельно выбраться из снежного завала.

Погоня со стрельбой произошла в Санкт-Петербурге. 14-летний школьник угнал иномарку и с четырьмя подругами отправился кататься по городу. На трассе "Нарва" автомобиль был замечен, но подросток отказался остановиться по требованию полиции. Сотрудникам пришлось открыть огонь по колесам.

Карусель упала на 6-летнюю девочку в развлекательном центре в Улан-Удэ. В игровой комнате дети и взрослые отмечали день рождения. В какой-то момент металлическая крона соскочила с крепления и упала на ребенка.

