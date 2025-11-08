Новости регионов: сильная метель накрыла Новосибирск

Сильная метель накрыла Новосибирск. Коммунальные службы мобилизовали 100 единиц техники, но справиться с обильным снегопадом не удается. За короткое время улицы города покрылись высокими сугробами, а на трассах образовались заносы, что привело к множеству аварий. На одной из дорог троллейбус развернуло поперек проезжей части, заблокировав движение.

Очевидцы крушения вертолета в Дагестане опубликовали кадры последних минут перед катастрофой. Воздушное судно потеряло управление, задело пирс и осталось практически без хвоста. В результате Ка-226 упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха. Погибли пять человек.

Сильный пожар случился на Урале. В поселке Медный под Екатеринбургом загорелось двухэтажное здание. Как сообщили в региональном главке МЧС, там находится производство стройматериалов. Огонь успел охватить 800 квадратных метров. К тушению привлекли 12 единиц техники и 40 спасателей. На данный момент пожар уже удалось локализовать. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

