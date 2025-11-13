Московские таможенники обнаружили высушенных жуков в посылках из Перу

Видео: пресс-служба ФТС

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве нашли 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу. Среди них был крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей, сообщила пресс-служба ФТС.

Стоимость насекомых составила 1,5 миллиона рублей. Как пояснили в ведомстве, их обнаружили при помощи рентген-установки во время досмотра отправлений в Ставропольский край. Каждое насекомое было прикреплено к картонной подложке в целлофане. Сопроводительные документы на них отсутствовали.

Как показала экспертиза, насекомые принадлежат к неотропическому царству. В посылке находились также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых.

"В связи с отсутствием разрешительных ветеринарных документов на ввоз посылки возвращены отправителю", – говорится в сообщении.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранного пассажира при попытке незаконно вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Их общая стоимость составила 183 тысячи рублей. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

