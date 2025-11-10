Таможенники в Домодедово нашли в багаже пассажира около 7 тыс хвостов куницы

Фото: customs.gov.ru

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранного пассажира при попытке незаконно вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Мужчину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере", – уточнило ведомство.

Экспертиза подтвердила, что мужчина пытался провезти именно хвосты куницы. Их общая стоимость составляет 183 тысячи рублей.

По данному факту заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование товаров"). Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее предприниматель из Липецка ввез 500 змей и ящериц в Россию из Чехии. Общий вес рептилий составил почти 100 килограммов. Среди них были 460 королевских питонов, 16 пантеровых полозов, 4 королевские змеи, а также древесная гадюка, индокитайские, пятнистые и кнутовидные полозы.