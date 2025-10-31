Липецкий предприниматель ввез 500 змей и ящериц в Россию из Чехии

Фото: 123RF.com/darlenemunro

Предприниматель из Липецка ввез 500 змей и ящериц в Россию из Чехии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в телеграм-канале.

По данным службы, общий вес рептилий составил почти 100 килограммов. Среди них были 460 королевских питонов, 16 пантеровых полозов, 4 королевские змеи, а также древесная гадюка, индокитайские, пятнистые и кнутовидные полозы, бородатая агама, анолиса Гармана и синеязыкий сцинк.

Для комфортной транспортировки животные находились в специальных индивидуальных пластиковых коробках. Получатель змей и ящериц занимается их разведением на продажу частным лицам, уточнили в ФТС.

Ранее российские таможенники нашли в сумке пассажирки, прибывшей из вьетнамского города Камрань в Новокузнецк, чучело сиамского крокодила. Его заметили на рентгене во время таможенного контроля ручной клади.

Женщина рассказала, что купила чучело для собственной коллекции, однако она не знала, что его нужно было декларировать и оформлять документы. По факту случившегося возбуждены два административных дела.