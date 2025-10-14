Гражданин Китая пытался вывезти из Приамурья бивни мамонта на 3 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

Правоохранители пресекли попытку вывоза через границу в Амурской области более центнера бивней мамонта стоимостью три миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в апреле водитель китайской транспортной компании въехал в Россию через пункт пропуска Кани-Курган с грузом овощей и фруктов. На одной из торговых продовольственных баз Благовещенска иностранец купил восемь фрагментов вымерших животных – распиленные на части бивни шерстистых мамонтов общим весом 116,05 килограмма.

Гражданин КНР спрятал культурные ценности в прицепе тягача, но на границе их изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, на иностранца завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере").

Прокуратура Амурской области направила дело в суд. Теперь китайцу может грозить тюремное заключение до пяти лет.

Бивень мамонта отличается уникальной текстурой и оригинальным цветом. Изделия из этого материала считаются ценным вложением средств и пользуются спросом у коллекционеров. Из бивней делают украшения, предметы быта и интерьера, фурнитуру, сувениры.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности России предотвратили незаконный вывоз в Литву более 48 килограммов янтаря. Стоимость изъятых камней оценили в 2,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

