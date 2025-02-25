Госдума не стала полностью запрещать онлайн-образование для врачей и фармацевтов

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Госдума приняла поправку, которая подразумевает некоторые исключения в законе, запрещающем дистанционное обучение для врачей и фармацевтов.

"Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается, за исключением случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами", – говорится в тексте документа.

Авторами поправки стала группа парламентариев во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Ее внесли ко второму чтению проекта, который запрещал применение исключительно электронного или дистанционного обучения при реализации основных образовательных программ в колледжах и вузах, а также дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки).

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем телеграм-канале подчеркнул, что поправка позволит определить объем и формат дистанционного обучения, которое можно будет применять в образовательных программах. Норма вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о подготовке законопроекта, согласно которому психологи будут обязаны повышать квалификацию раз в пять лет. Проектом подразумевается, что работать психологом будут иметь право граждане с профильным высшим образованием, отвечающие соответствующим квалификационным требованиям.