Якушев: закон об освобождении врачей от статьи УК не значит полный уход от наказания

19 декабря, 10:32Общество
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Освобождение врачей от ответственности по статье УК РФ об оказании небезопасных услуг не означает их полного освобождения от уголовной ответственности. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, передает ТАСС.
Политик уточнил, что статью "Халатность" в России никто не отменял. Если этот состав преступления будет доказан, то врача подвергнут уголовному преследованию, пояснил он.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому действие статьи 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг не будет распространяться на случаи оказания медпомощи врачами. Сейчас наказание по этой статье в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы.
Принятая поправка дополняет статью примечанием, по которому ее действие не распространяется на случаи оказания помощи медработникам.
Госдума одобрила освобождение врачей от ответственности по одной из уголовных статей