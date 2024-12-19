Якушев: закон об освобождении врачей от статьи УК не значит полный уход от наказания

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Освобождение врачей от ответственности по статье УК РФ об оказании небезопасных услуг не означает их полного освобождения от уголовной ответственности. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, передает ТАСС.

Политик уточнил, что статью "Халатность" в России никто не отменял. Если этот состав преступления будет доказан, то врача подвергнут уголовному преследованию, пояснил он.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому действие статьи 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг не будет распространяться на случаи оказания медпомощи врачами. Сейчас наказание по этой статье в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы.

Принятая поправка дополняет статью примечанием, по которому ее действие не распространяется на случаи оказания помощи медработникам.