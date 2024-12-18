ГД приняла поправки об освобождении врачей от ответственности по статье 238

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект, по которому действие статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи врачами. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день наказание по этой статье в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы. Принятая поправка дополняет статью примечанием, по которому ее действие не распространяется на случаи оказания помощи медработниками.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал важным решением принятие Госдумой этих поправок.

Ранее сообщалось, что оборот столичных фармацевтических предприятий в период с января по сентябрь 2024 года составил 403,2 миллиарда рублей, что на 38,7% больше значений за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

Вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной, заверяли в Минздраве РФ.