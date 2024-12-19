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19 декабря, 03:54

Происшествия

Суд отменил приговор калининградским врачам, обвиненным в убийстве младенца

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которые были осуждены по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда. Об этом сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

"Теперь дело должно быть рассмотрено заново с участием новой коллегии присяжных заседателей, которым будут заново предъявляться доказательства, которая будет их исследовать и давать им оценку. Каким будет новый приговор – обвинительным или оправдательным – мы пока не знаем", – приводит ТАСС слова правозащитника.

Защита осужденных будет ходатайствовать об изменении меры пресечения медикам. В данный момент Белая и Сушкевич отбывают наказание в Калининградской области.

Осенью 2018 года в Калининградском роддоме умер новорожденный. Малыш родился недоношенным – на 24-й неделе при весе 700 граммов и в крайне тяжелом состоянии.

По версии следствия, исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата.

В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор в виде 9 и 9,5 года колонии общего режима, также им запретили работать по специальности после отбывания наказания в течение трех лет.

Действия Белой были квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.

В октябре этого года Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело Белой и Сушкевич. При этом осужденные останутся под стражей до 27 декабря.

Мособлсуд вынес приговор врачам калининградского роддома по делу об убийстве младенца

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