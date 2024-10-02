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02 октября, 15:22

Происшествия

Дело осужденных за убийство младенца врачей из Калининграда направлено на пересмотр

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных за убийство младенца в роддоме, сообщает ТАСС.

Суд постановил отменить апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии ВС РФ и направить дело на новое рассмотрение. При этом осужденные останутся под стражей до 27 декабря.

В апреле прошлого года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам.

В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор в виде 9 и 9,5 года колонии общего режима, также им запретили работать по специальности после отбывания наказания в течение трех лет. Действия Белой были квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.

Осенью 2018 года умер ребенок, в чьем убийстве обвинили врачей. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии.

Следователи посчитали, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата.

Мособлсуд вынес приговор врачам калининградского роддома по делу об убийстве младенца

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