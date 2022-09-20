В российском медцентре отреагировали на жалобы о жестоком отношении к младенцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В перинатальном центре Педиатрической академии Санкт-Петербурга отреагировали на жалобы о жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как уточнили в пресс-службе медучреждения, по данному факту в настоящее время организована проверка.

"По поручению ректора Педиатрического университета профессора Дмитрия Иванова проводится проверка материалов, которые распространяются в СМИ. По результатам будут сделаны выводы. Руководство университета заинтересовано в объективной оценке ситуации", – говорится в сообщении.

При этом, в медцентре подчеркнули, что для сотрудников клиники хорошее отношение к пациентам было и остается профессиональной составляющей.

До этого сообщалось, что медсестра перинатального центра трясла, била и заламывала руки недоношенным младенцам. При этом одной из матерей удалось снять случившееся на видео. Однако, как отмечали родители, жалобы руководству учреждения на поведение медработника не помогли.

Ранее недоношенный новорожденный мальчик умер в Калининградском роддоме. По версии следователей, исполняющая обязанности главврача Елена Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по данным СК, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.