Суд признал законным приговор калининградским врачам, осужденным за убийство младенца

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которые проходят по делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную коллегию.

Согласно информации, в сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор в виде 9 и 9,5 года колонии общего режима, также им запретили работать по специальности после отбывания наказания в течение трех лет.

"Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года сообщалось, что адвокаты врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных по делу об убийстве младенца в роддоме, подали апелляционную жалобу на приговор. Уточнялось, что действия Белой были квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства.

Осенью 2018 года умер ребенок, в чьем убийстве обвинили врачей. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии.

Следователи считали, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата.