Адвокат Багатурия: причастным к взрыву в Красногорске может грозить до 15 лет тюрьмы

Мальчик пострадал от взрыва в Красногорске, подняв с земли деньги. По официальным данным, ребенку пришлось частично ампутировать пальцы. Следователи уточнили, что мощность взрывного устройства составила примерно 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Все последние подробности произошедшего – в материале Москвы 24.

Покушение на убийство

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв произошел рядом с детской площадкой на улице Пионерской в Красногорске вечером 11 ноября. 9-летний мальчик шел на тренировку по кикбоксингу в местный Дворец спорта, когда увидел лежащую на земле подарочную упаковку с прикрепленной к ней 10-рублевой купюрой. Когда ребенок потянулся к деньгам, раздался хлопок.

Мальчика срочно госпитализировали: ему провели операцию в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Как сообщили в областном Минздраве, ребенок остается в тяжелом состоянии. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточнила, что ему пришлось частично ампутировать пальцы на правой руке. Левая, по данным телеграм-канала Mash, у мальчика сломана.

Мама школьника в беседе с телеканалом Москва 24 рассказала, что у ее сына на руке остался один палец. При этом его жизни ничего не угрожает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в больнице утром 12 ноября. В своем телеграм-канале он сообщил, что операция длилась шесть часов. Несмотря на пережитое, мальчик "держится молодцом", подчеркнул глава региона.

"Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей – окажем всю необходимую помощь", – написал Воробьев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным ведомства, мощность самодельного взрывного устройства составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник в правоохранительных органах добавил, что СВУ было начинено гвоздями.





Светлана Петренко официальный представитель Следственного комитета Следственный комитет обращает внимание граждан, особенно детей, на необходимость соблюдения мер безопасности. Нельзя брать в руки неизвестные предметы, какими бы привлекательными они ни казались, во избежание трагических последствий и возникновения угроз для жизни и здоровья.

Призвали не трогать бесхозные предметы и в Общественной палате (ОП РФ). Причем их нельзя не только поднимать, но и, например, пинать, подчеркнули там.

"Общественная палата РФ призывает родителей провести беседы со своими детьми на предмет недопустимости трогать, поднимать или пинать любые бесхозные вещи, находящиеся на полу, в траве, на асфальте, в земле: купюры любого достоинства, телефоны, драгоценности, подарочные упаковки, сертификаты, жестяные банки из-под напитков", – сказал ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Также он напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов нужно позвонить по телефону 102 или сообщить на пункт охраны, если их нашли рядом с тем или иным учреждением.

Кроме того, журналисты сообщили, что подобные рекомендации уже начали озвучивать в школах Подмосковья через родительские чаты.

"Руки в крови"

Тренер по дзюдо Дворца спорта в Красногорске Владимир Шарупич рассказал телеканалу Москва 24, что, когда он вышел из зала после занятий, пострадавшему мальчику уже оказывали помощь.

"На детской площадке лежит ребенок, скорая помощь, куча людей. Подошел спросить, нужна ли помощь, мне сказали, что в этом нет необходимости", – поделился он.





Владимир Шарупич очевидец взрыва в Красногорске У мальчика руки в крови. Люди, которые рядом стояли, сказали, что, когда поднял деньги, произошел взрыв. <...> Дальше чисто по-человечески скинул в свою группу объявление с предупреждением детям, чтобы ничего не поднимали – ни деньги, ни игрушки, ни телефоны.

Также очевидцы утверждают, что мальчик "был очень спокоен и не истерил". Кроме того, он даже нашел в себе силы успокоить маму и сказать ей, что все будет нормально.

Другой житель Красногорска, Алексей Ахтионов рассказал РЕН ТВ, что взрыв произошел рядом с его балконом. В этот момент мужчина с супругой находились дома.

"Я взял стретч-пленку огородить территорию, чтобы люди не топтались на месте преступления. Один из мужчин, который помогал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Я так понимаю, он подобрал большой палец и отнес врачам", – рассказал Ахтионов.

При этом один из местных жителей уточнил изданию "Осторожно, Москва", что заметил десятирублевую купюру рядом с забором у детского сада еще в минувшие выходные (учреждение находится недалеко от детской площадки, где случился взрыв).

"Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было", – сказал мужчина журналистам.

В свою очередь, адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия в беседе с РИАМО предположил, что этот случай можно квалифицировать как теракт. Он объяснил это тем, что такое количество взрывчатки способно нанести существенный вред здоровью, а сам способ направлен на неопределенный круг лиц и "с очевидной целью запугать население". За подобные преступления может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы, заключил Багатурия.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с "Абзацем" не исключил, что у взрыва в Красногорске может быть и украинский след, а готовить его могли в том числе специалисты из Великобритании.





Виктор Соболев член комитета Госдумы по обороне Сейчас Великобритания напрямую участвует в различных террористических актах, направленных против России, это давно известно. Причем не просто участвует, а готовит эти акты. Может быть, (этот случай) – один из элементов вот такого (процесса). Факт в том, что наносить вред детям могут только изуверы. В Великую Отечественную войну такое было, что игрушки начиняли взрывчаткой, в чеченскую войну начиняли взрывчаткой вещи. Человек их берет, и тут же взрываются мины-ловушки. Нужно расследовать, что это было.

В то же время Соболев назвал и другие версии случившегося, среди которых личная неприязнь к родителям ребенка или бытовое преступление.

При этом, как сообщает News.ru со ссылкой на криминалиста Михаила Игнатова, шансы найти тех, кто причастен к инциденту, есть. По его словам, для этого необходимо просмотреть все видео с камер и проанализировать людей и машины, проходившие или проезжавшие неподалеку от места взрыва. Игнатов подчеркнул, что это дело не "глухой висяк" и в конечном итоге виновные будут наказаны.