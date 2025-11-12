Форма поиска по сайту

12 ноября, 10:44

Происшествия
Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик после случившегося успокаивал маму

"Держался молодцом": очевидец – о мальчике, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Один из тренеров Дворца спорта в Красногорске, где занимался мальчик, пострадавший от взрыва, рассказал RT, что тот "держался молодцом".

По словам мужчины, он стал свидетелем инцидента, когда шел с работы, на улице стояла толпа людей и машина скорой. Тренер подошел, чтобы узнать, не нужна ли его помощь, и увидел ребенка, сидящего на асфальте со следами крови.

Возле мальчика стояли врачи и мама. Тренер отметил, что парень был "очень спокоен" и "не истерил", а также успокаивал родительницу и говорил, что все нормально.

Очевидец добавил, что передал сообщение коллегам, чтобы они предупредили детей не поднимать с земли неизвестные предметы.

Об инциденте стало известно накануне. Сообщалось, что мальчик возвращался домой после тренировки и обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Причиной взрыва стало взрывное устройство, его мощность составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что пострадавшему частично ампутировали пальцы. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.

