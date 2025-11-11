Не менее шести человек погибли при взрыве у здания суда в Исламабаде

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Не менее шести человек погибли при взрыве у здания окружного суда на окраине пакистанского Исламабада, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, еще 12 получили ранения. Все они были доставлены в больницу, где врачи оценили их состояние как тяжелое, уточнили в правоохранительных органах.

Полицейские добавили, что причиной взрыва стали несколько автомобилей, припаркованных у судебного комплекса. В настоящее время на месте ЧП идут спасательные работы.

В свою очередь, источник телеканала Geo утверждает, что число пострадавших увеличилось до 21, среди которых оказались заявители и адвокаты. Инсайдер подчеркнул, что взрыв устроил террорист-смертник, и добавил, что в здании суда прошла эвакуация.

В ноябре прошлого года два взрыва произошли около здания Верховного суда Бразилии. Тогда служба безопасности палаты депутатов сообщила, что на стоянке между зданием суда и конгресса взорвался автомобиль.

Позже некоторые СМИ сообщали, что взрывы осуществил смертник. Мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, а также показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка.