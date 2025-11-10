Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал увольнения руководства BBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что увольнения в руководстве BBC связаны с фальсификацией материалов. Свои посты покинули генеральный директор и руководитель новостного вещания.

В Новой Зеландии сильный лесной пожар уничтожил около 2,5 тысячи гектаров в национальном парке, где снимали "Властелина колец". Для тушения привлекли авиацию, эвакуировали местных жителей и 50 туристов.

