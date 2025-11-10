Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал увольнения руководства BBC

В России предложили ввести "период охлаждения" для мобильного интернета и СМС

В России предложили ввести обязательную индексацию зарплат

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

Президент США Дональд Трамп заявил, что увольнения в руководстве BBC связаны с фальсификацией материалов. Свои посты покинули генеральный директор и руководитель новостного вещания.

В Новой Зеландии сильный лесной пожар уничтожил около 2,5 тысячи гектаров в национальном парке, где снимали "Властелина колец". Для тушения привлекли авиацию, эвакуировали местных жителей и 50 туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

