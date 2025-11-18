Нотариусы предложили меры защиты для покупателей вторичного жилья

Нотариусы предложили комплекс мер для защиты участников рынка вторичной недвижимости от мошеннических схем. Инициатива Федеральной нотариальной палаты предполагает закрепление принципа бесповоротности записей в ЕГРН, что предотвратит оспаривание заверенных нотариально сделок через суд.

Дополнительной защитой станет введение периода охлаждения – нескольких недель между обращением к нотариусу и заверением сделки.

Эксперты отмечают, что мошенники часто используют две основные схемы: втираются в доверие к пожилым людям или оказывают на них агрессивное давление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.