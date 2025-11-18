18 ноября, 23:15Общество
Нотариусы предложили меры защиты для покупателей вторичного жилья
Нотариусы предложили комплекс мер для защиты участников рынка вторичной недвижимости от мошеннических схем. Инициатива Федеральной нотариальной палаты предполагает закрепление принципа бесповоротности записей в ЕГРН, что предотвратит оспаривание заверенных нотариально сделок через суд.
Дополнительной защитой станет введение периода охлаждения – нескольких недель между обращением к нотариусу и заверением сделки.
Эксперты отмечают, что мошенники часто используют две основные схемы: втираются в доверие к пожилым людям или оказывают на них агрессивное давление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.