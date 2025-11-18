Около 65 тысяч писем ежегодно приходит в усадьбу Деда Мороза в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская усадьба Деда Мороза ежегодно получает около 65 тысяч писем, причем значительную часть корреспонденции составляют обращения от взрослых людей, сообщил Агентству "Москва" столичный Дед Мороз.

"Взрослые отправляют письма часто, и такие письма очень греют мою душу. Значит, не забыли Дедушку, я же их всех с раннего возраста знаю и помню. Очень интересно читать об их взрослой жизни", – рассказал Дед Мороз.

Он отметил, что многие взрослые просят помощи в решении финансовых вопросов. Хотя напрямую исполнить такие просьбы невозможно, Дед Мороз старается "создать правильные ситуации".

"Например, если вы когда-то были в такой ситуации, а потом вам предложили новую работу, это я очень старался найти правильную ситуацию, чтобы помочь", – поделился волшебник.

В Московской усадьбе Деда Мороза в Государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" также напомнили, что по случаю празднования дня рождения волшебника для гостей проходят праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что пятое путешествие "Поезда Деда Мороза" стартует 19 ноября из Владивостока. Состав преодолеет более 20 тысяч километров, посетит 70 городов и впервые встретит новогоднюю ночь в Иванове.