Одежда и практичные вещи названы желанными новогодними подарками среди мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми желанными новогодними подарками для мужчин в основном оказались новые предметы одежды и практичные вещи. Своими вариантами они поделились на форуме Reddit.

Один из 40-летних пользователей заявил, что попросил подарить новую толстовку, но без брендов и "наворотов". Другой мужчина указал, что на предыдущее Рождество получил меч, что стало самым крутым подарком, который он когда-либо получал.

"Когда я встречаюсь с приятелями, то вытаскиваю этого плохиша и получаю массу комплиментов. Дело в том, что все мужчины любят мечи, знают они об этом или нет", – уверен пользователь.

Другой мужчина отметил, что большая часть парней в возрасте 30–40 лет хотят такой подарок, который покажет, что женщина замечает, что им нравится. Это может быть, например, практичная замена вещей, которые используются постоянно, – новая одежда или наушники. Также они не отказались бы от улучшенной версии предмета, который у них уже есть.

Ранее россияне назвали топ самых нежелательных подарков. Выяснилось, что 54% не хотели бы получать сертификаты на неинтересные мероприятия, 51% – книги по саморазвитию, которые называют "навязчивыми и бесполезными". В перечень также попали предметы интерьера, алкоголь и неподходящая косметика.

