12 ноября, 08:00

Исследование: россияне назвали сертификаты и книги по саморазвитию худшими подарками

Россияне назвали самые нежеланные подарки

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Сертификаты на неинтересные мероприятия возглавили топ самых нежелательных подарков среди россиян. Об этом говорится в совместном исследовании сети магазинов Fix Price и холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, всего в опросе приняли участие 1 500 респондентов из разных регионов в возрасте от 18 до 64 лет. Самыми нежелательными подарками, по мнению россиян, являются сертификаты на какие-либо неинтересные мероприятия (54%). На втором месте (51%) – книги по саморазвитию, которые называют "навязчивыми и бесполезными".

В список неудачных подарков также вошли предметы интерьера (46%), алкоголь (37%) и неподходящая косметика или парфюмерия (34%). Особенно резко против алкогольных подарков высказалась молодежь 18–24 лет – каждый второй назвал их плохим выбором.
из результатов исследования

При этом большинство респондентов призналось, что могут подарить коллегам или дальнему родственнику, к которому не испытывают сильной симпатии, небольшой сувенир (43%). Еще 23% способны преподнести ненужную вещь, а 13% – сертификат на случайное мероприятие. 10% могли бы презентовать предмет интерьера, еще 8% – книгу по саморазвитию.

"В целом более половины участников исследования (53%) считают, что главное в подарке – внимание и забота, а не его стоимость. Для четверти опрошенных (24%) идеальный подарок – это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить", – отметили аналитики.

Ранее стало известно, что больше 50% россиян предпочитают хранить фотографии в печатном виде, используя для этого фотоальбомы или фотокниги. При этом аудитория 35+ больше доверяет бумажному формату.

