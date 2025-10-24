Исследование: зумеры печатают фотографии чаще старших поколений

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Более половины россиян предпочитают хранить фотографии в печатном виде. Об этом говорится в совместном исследовании Tiburon Research и онлайн-сервиса печати фотокниг "Периодика", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Согласно данным аналитиков, чаще всего (63%) жители России хранят фото в телефоне, однако 60% все же предпочитают также распечатывать снимки для альбомов или делать фотокниги. На третьем месте по популярности оказались карты памяти и жесткие диски (48%).

"Облачные хранилища и соцсети используют почти в два раза реже памяти телефона и печатных фото. В основном к ним прибегают молодые люди 18–24 лет. Аудитория 35+ лет больше доверяет бумажному формату", – отметили исследователи.

При этом большинство россиян (45%) считают распечатанные снимки самым надежным способом хранения фото. Больше половины респондентов (64%) и вовсе отмечали, что теряли цифровые фотографии.





из результатов исследования За последний год фотографии печатали 40% аудитории. Чаще остальных это делали респонденты, у которых есть дети. При этом, в сравнении по возрастам, зумеры печатают снимки чаще, чем старшие поколения.

Главным образом опрошенные делают это для того, чтобы оформить семейный альбом. Такую причину указали порядка 70% респондентов.

При этом большинство участников опроса (62%) отметили, что дорожат фотокарточками за то, что они помогают сохранить память о важных моментах. На втором месте по популярности – возможность снова пережить эмоции (50%). Еще 47% считают, что фото смогут передать воспоминания и истории между поколениями, а 36% они помогают разделить моменты с близкими.

При этом самыми дорогими снимками у россиян оказались те, на которых есть семьи, дети и родители. Также в списке значимых фото, на которых запечатлены путешествия, друзья, отдых и питомцы.

"Молодые люди 18–24 лет чаще остальных рассматривают фотографию как способ самовыражения и эстетического удовольствия, а среди людей старших возрастов выше значимость передачи историй, эмоций и семейной памяти", – отметили аналитики.

Ранее стало известно, какие ритуалы делают россиян счастливее. На первом месте оказался пересмотр любимых фильмов и сериалов, на втором – прослушивание любимой музыки, на третьем – прогулка.

