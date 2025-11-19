Москвичей пригласили посетить бесплатные тренировки по хоккею

Бесплатные тренировки по хоккею организовали для жителей Москвы. Они проходят несколько раз в неделю в ледовых центрах по всему городу.

Всего с начала года жители столицы посетили бесплатные занятия свыше 2 миллионов раз. Причем на выбор, помимо хоккея, предлагается еще 76 видов спорта, в том числе плавание, футбол, настольный теннис, волейбол, бадминтон, шахматы и зумба.

Записаться на занятие в спортивную секцию можно во вкладке "Сервисы" на портале "Московский спорт". После отправки заявки необходимо подтвердить запись и предоставить медицинскую справку в течение 10 дней. Основное требование для посещения – наличие временной или постоянной регистрации в столице.

