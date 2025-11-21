21 ноября, 11:27Город
В Москве оформили документы для строительства 5 домов по реновации
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве оформили градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) для строительства 5 домов по программе реновации, сообщила пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Согласно документам, стартовые площадки появятся по адресам:
- улица Константина Симонова, владение 5, корпус 1;
- улица Академика Комарова, владение 9А;
- улица Ивановская, владение 14, корпус 2;
- Дмитровское шоссе, владение 61, корпус 1;
- улица Ангарская, владение 2.
Общая площадь участков превысит 4 гектара, что позволит построить порядка 123 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. На первых этажах новых домов предусмотрят нежилые помещения для размещения объектов социально-бытового назначения.
Ранее в столице согласовали проект жилого комплекса по реновации на 772 квартиры на Флотской улице. Общая жилая площадь помещений составит около 76,6 тысячи "квадратов". Придомовую территорию благоустроят, также там установят детские и спортивные площадки, высадят кустарники и деревья.
