21 ноября, 11:27

Город

В Москве оформили документы для строительства 5 домов по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве оформили градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) для строительства 5 домов по программе реновации, сообщила пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Согласно документам, стартовые площадки появятся по адресам:

  • улица Константина Симонова, владение 5, корпус 1;
  • улица Академика Комарова, владение 9А;
  • улица Ивановская, владение 14, корпус 2;
  • Дмитровское шоссе, владение 61, корпус 1;
  • улица Ангарская, владение 2.

Общая площадь участков превысит 4 гектара, что позволит построить порядка 123 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. На первых этажах новых домов предусмотрят нежилые помещения для размещения объектов социально-бытового назначения.

Ранее в столице согласовали проект жилого комплекса по реновации на 772 квартиры на Флотской улице. Общая жилая площадь помещений составит около 76,6 тысячи "квадратов". Придомовую территорию благоустроят, также там установят детские и спортивные площадки, высадят кустарники и деревья.

"Новости дня": заселение четвертого дома по реновации началось в районе Богородское

городреновация

