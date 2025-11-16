Жилой комплекс появится на Флотской улице в рамках реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти согласовали проект жилого комплекса по программе реновации, который появится на Флотской улице. Об этом заявил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По проекту в Головинском районе Москвы должны построить три разновысоких жилых корпуса, которые разместятся на участке площадью свыше 2,4 гектара. Для этого будут снесены устаревшие пятиэтажные дома, включенные в программу реновации.

"В жилом комплексе будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан", – цитирует Щербакова портал мэра и правительства столицы.

На первом этаже разместят центр информирования по переезду, а затем предприниматели смогут открыть тут магазины, пункты общепита и другие заведения общественного и коммерческого назначения.

Общая жилая площадь помещений составит около 76 600 квадратных метров. Жители смогут въехать в жилье уже с готовой чистовой отделкой. Придомовую территорию благоустроят, установят детские и спортивные площадки, высадят кустарники и деревья.

Ранее стало известно, что семь домов расселили в столичном районе Соколиная Гора по программе реновации. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице.

