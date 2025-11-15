Более 150 семей переехали в дом по программе реновации на Ташкентской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 150 семей переехали в новостройку по программе реновации на Ташкентской улице в Москве. Об этом сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом находится по адресу Ташкентская улица, дом 29, корпус 1.

"Летом этого года жителям района Выхино-Жулебино передали под заселение новостройку, которую возвели с помощью префаб-технологий. Они позволяют изготавливать части зданий на производстве, после чего их уже в готовом виде привозят для установки на стройплощадку. Благодаря этому сроки строительства сокращаются на 30–50 процентов", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка рассчитана на 238 квартир с улучшенной отделкой.

При этом всего в районе Выхино-Жулебино планируется переселить по программе реновации около 5,8 тысячи семей из 60 старых домов.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров построили в столичном районе Зюзино. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен дом недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".

