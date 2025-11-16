Форма поиска по сайту

16 ноября, 10:07

Город

Семь домов по программе реновации расселили в районе Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь домов по программе реновации расселили в столичном районе Соколиная Гора. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В 2024 году в районе Соколиная Гора началось переселение жителей в первую новостройку по программе реновации на 9-й улице Соколиной Горы. Сегодня жители уже семи старых домов переехали в новое комфортное жилье. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Территории возле новых жилых комплексов благоустроили. Там появились деревья и кустарники, площадки для активного отдыха и занятий спортом.

Всего по программе реновации в районе Соколиная Гора планируется расселить 68 домов, в которых проживают около 12,3 тысячи человек.

Ранее порядка 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек в рамках программы реновации. В частности, ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка.

Там было создано 188 квартир с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов и родителей с колясками организована безбарьерная среда, есть подземный паркинг.

Новые программы переселения из ветхого жилья появятся в Москве

городреновация

Главное

