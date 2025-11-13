Строительство двух домов по реновации стартовало в районах Рязанском и Выхино-Жулебино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство двух домов в рамках программы реновации стартовало в столичных районах Рязанском и Выхино-Жулебино, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройки возводят на земельном участке 15/5 по Самаркандскому бульвару и участке 5/1 по 4-му Вешняковскому проезду.

На первом адресе появится двухсекционный жилой комплекс, который займет почти 27 тысяч квадратных метров и будет включать 262 квартиры. Причем 6 из них адаптируют для маломобильных жителей, уточнил Овчинский.

"Там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрят специальные поручни. Сейчас на участке возводят надземную часть новостройки", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

В свою очередь, площадь трехсекционного жилого комплекса с разной этажностью на втором адресе превысит 16 тысяч "квадратов". Дом рассчитан на 152 квартиры, 4 из которых предназначены для маломобильных граждан. Сейчас на стройплощадке разрабатывают котлован, добавил вице-мэр.

Новые здания будут возведены в районах с развитой инфраструктурой, где в пешей доступности находятся станции метро, школы, детские сады, поликлиники и больницы, а также крупные лесопарковые зоны.

Помимо этого, вблизи дома на Самаркандском бульваре планируется создать две детские и одну спортивную площадки, а на 4-м Вешняковском проезде – две детские и две спортивные. Также рядом с каждым ЖК обустроят зоны отдыха, а территорию благоустроят и озеленят.

"Строительный цикл двух объектов по программе реновации пройдет под контролем комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора)", – обратил внимание председатель ведомства Антон Слободчиков.

По его словам, застройщик уже уведомил комитет о начале работ на площадках, после чего инспекторы разработали индивидуальные программы выездных проверок, к которым планируется привлечь специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они оценят качество конструкций и материалов на соответствие проектной документации.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров построили в столичном районе Зюзино. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен дом недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".

