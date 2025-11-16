Около 33 тыс москвичей оформили договоры на жилье по программе реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 33 тысяч жителей Москвы подписали договоры на квартиры в домах по программе реновации с начала года. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Все они получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключение составили только Зеленоград и ТиНАО, в которых переселение ведется в пределах округа. Все новостройки по программе реновации соответствуют критериям безбарьерной среды", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

На первых этажах новостроек заработают магазины, предприятия сферы услуг и другие организации.

Как отметила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, более половины москвичей, которые получили квартиры в рамках программы реновации с января по сентябрь, проживают в трех округах города. На востоке Москвы договоры оформили более 7,3 тысячи человек, на севере – почти 5,8 тысячи, а на северо-востоке – около 4 тысяч.

Соловьева уточнила, что в квартирах новостроек уже сделан ремонт. По ее словам, это помогает упрощать переезд, поскольку горожанам не нужно тратить время и средства на отделку.

Ранее столичные власти согласовали проект жилого комплекса по программе реновации, который появится на Флотской улице. В нем будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан. Общая жилая площадь помещений составит около 76 600 квадратных метров.

