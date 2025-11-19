Более 350 жителей приступили к осмотру новых квартир в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Люблине свыше 350 москвичей приступили к осмотру новых квартир. В новостройку переедут жители двух старых зданий на Кубанской улице и проспекте 40 лет Октября, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что число старых зданий, из которых переехали или переезжают жители столицы, достигло 59.

"Это почти 40% от всех адресов, которые вошли в программу в районе. Всего здесь планируется переселить в современные жилые комплексы свыше 29,7 тысячи москвичей из 152 домов", – сказал Ефимов.

Предлагая горожанам квартиры для переселения, Москва учитывает расположение домов. В частности, при наличии подходящих площадок новостройки возводят в непосредственной близости к старым домам.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что дом 109, корпус 2, на Люблинской улице находится в одном квартале с пятиэтажками, жители которых в него переедут.

"В помещениях уже выполнили отделку и установили сантехнику, чтобы участники программы могли переехать из старых домов максимально быстро и комфортно", – добавила Соловьева.

На первом этаже соседнего жилого комплекса, расположенного на Ставропольской улице, находится центр информирования. Работающим в нем специалистам можно задать любые вопросы по переселению.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский пояснил, что новостройку на Люблинской улице возвели на месте ранее демонтированной пятиэтажки. Здесь 192 квартиры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, первый этаж нежилой.

Для комфортного переезда жителям бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Оставить заявку на перевозку вещей можно на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению.

Ранее сообщалось, что около 33 тысяч жителей Москвы подписали договоры на квартиры в домах по программе реновации с начала года. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом все они получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее. В квартирах новостроек уже сделан ремонт.