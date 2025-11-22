22 ноября, 05:30Транспорт
"Новости дня": еще 12 пригородных маршрутов московского транспорта появится до конца года
Еще 12 пригородных маршрутов московского транспорта появится до конца года. Быстрее доехать можно будет в Одинцово и Красногорск, а также в Долгопрудный и Химки.
Современные автобусы на маршрутах будут оснащены просторными салонами, удобными креслами, климат-контроле и единой системой оплаты проезда. К привычным номерам маршрутов добавят цифру 1 в начало.
Подробнее – в программе "Новости дня".
