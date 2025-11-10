Новости регионов: электровелосипед жителя Краснодара задымился в лифте

В Краснодаре мужчина избежал трагедии в лифте, когда у его электровелосипеда задымился аккумулятор. Он успел быстро выкатить горящее транспортное средство из кабины, предотвратив распространение огня.

В Волгограде произошел взрыв в многоквартирном доме, предположительно, из-за утечки газа. В результате инцидента в соседних квартирах выбило стекла, один человек пострадал. Причины устанавливаются.

