10 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: электровелосипед жителя Краснодара задымился в лифте

СК России сообщил о 14 тысячах преступлений подростков за последние 9 месяцев

Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Москве

Новости мира: более 100 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна

Водитель такси присвоил рюкзак пассажира с деньгами и документами

Новости регионов: двое сотрудников оказались под лавиной на Камчатке

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве

Сгоревший в Москве Lamborghini Urus принадлежал криптобизнесмену Алексею Долгих

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Ленинградской области

В Краснодаре мужчина избежал трагедии в лифте, когда у его электровелосипеда задымился аккумулятор. Он успел быстро выкатить горящее транспортное средство из кабины, предотвратив распространение огня.

В Волгограде произошел взрыв в многоквартирном доме, предположительно, из-за утечки газа. В результате инцидента в соседних квартирах выбило стекла, один человек пострадал. Причины устанавливаются.

