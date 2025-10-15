Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Машина такси сгорела на проспекте Мира в районе дома 188 в Москве. Когда автомобиль задымился, водитель сразу же вышел из салона и вызвал оперативные службы.

Пока они не приехали, регулировать движение помогали случайные автомобилисты. Они вставали так, чтобы ограничить проезд по полосе, где случился пожар. Затем их сменил экипаж скорой помощи, которая проезжала мимо. Медики вышли на проезжую часть и вручную показывали водителям, что нужно объезжать. Вскоре автомобиль потушили. Движение в сторону области пока сильно затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.