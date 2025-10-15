Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 11:15

Происшествия

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

"Московский патруль": пассажир автобуса распылил перцовый баллончика в сторону контролеров

"Московский патруль": суд изъял в доход государства активы экс-судьи Момотова

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Новости мира: водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае

Машина такси сгорела на проспекте Мира в районе дома 188 в Москве. Когда автомобиль задымился, водитель сразу же вышел из салона и вызвал оперативные службы.

Пока они не приехали, регулировать движение помогали случайные автомобилисты. Они вставали так, чтобы ограничить проезд по полосе, где случился пожар. Затем их сменил экипаж скорой помощи, которая проезжала мимо. Медики вышли на проезжую часть и вручную показывали водителям, что нужно объезжать. Вскоре автомобиль потушили. Движение в сторону области пока сильно затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаргородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика