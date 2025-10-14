В Зеленограде мужчина избил водителя и повредил автобус

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Зеленограде 22-летний москвич избил водителя и повредил автобус. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в общественном месте у подъезда жилого дома 834А. По данным ведомства, мужчина в нетрезвом виде трижды бросил крышку от мусорной урны в автобус. В результате была повреждена дверь общественного транспорта. Ущерб составил более 98 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленник подошел к водителю автобуса и ударил его кулаком по уху. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме.

В настоящее время дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина напал на сотрудников медучреждения в подмосковной Лобне. В соцсетях сообщили, что злоумышленник ворвался в Лобненскую больницу с ножом. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что человек ведет себя агрессивно.

Медики были вынуждены удерживать мужчину на полу до прибытия на место сотрудников Росгвардии. В результате ЧП никто не пострадал.

