ФСБ в Кузбассе выявила нарколабораторию, созданную с помощью ОПС Украины

ФСБ задержала жителя Кемеровской области, создавшего лабораторию по производству наркотиков с помощью украинского организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Кузбассу.

"Пресечена противоправная деятельность члена межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского края, причастного к производству синтетических наркотиков", – говорится в сообщении.

Наркотические вещества производились для последующего сбыта на территории России. Мужчину задержали непосредственно во время синтеза наркотика.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники ФСБ изъяли мефедрон общим весом свыше 38,6 килограмма, а также свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное производство наркотических средств". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Москвы был задержан по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством переводов криптовалюты. При этом мужчина проводил денежные операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом).

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнего россиянина за финансирование ВСУ. Злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных.