Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии недалеко от Вероны. Получили ранения 15 пожарных и полицейских. В доме незаконно проживали женщина и ее брат, их задержали. По версии следствия, они умышленно открыли баллоны с газом, чтобы избежать выселения.

На Мадагаскаре захватившие власть военные объявили, что приостанавливают действие конституции и создают переходные органы власти. На острове закрыты высший Конституционный суд и частично парламент. В течение двух лет планируется провести референдум по конституции и новые выборы.

В Германии из ботанического сада украли самый дурно пахнущий цветок в мире. Растение цветет 72 часа раз в несколько лет и при этом источает запах тухлых яиц и падали. По словам сотрудников, его похищение стало огромной потерей не только для учреждения, но и для всего города.

