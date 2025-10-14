Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 19:15

Происшествия

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Новости мира: водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае

Новости регионов: автосервис загорелся в подмосковном Подольске

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Новости регионов: мужчина напал с ножом на жену бизнесмена в Казани

Спасатели продолжили поиски людей, пропавших без вести после наводнения в Мексике

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в американском штате Массачусетс

Несколько уголовных дел завели на мужчину, напавшего на контролеров автобуса в Москве

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Девушка в Москве устроила пожар, вскрывая сейф родителей по указу мошенников

Три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии недалеко от Вероны. Получили ранения 15 пожарных и полицейских. В доме незаконно проживали женщина и ее брат, их задержали. По версии следствия, они умышленно открыли баллоны с газом, чтобы избежать выселения.

На Мадагаскаре захватившие власть военные объявили, что приостанавливают действие конституции и создают переходные органы власти. На острове закрыты высший Конституционный суд и частично парламент. В течение двух лет планируется провести референдум по конституции и новые выборы.

В Германии из ботанического сада украли самый дурно пахнущий цветок в мире. Растение цветет 72 часа раз в несколько лет и при этом источает запах тухлых яиц и падали. По словам сотрудников, его похищение стало огромной потерей не только для учреждения, но и для всего города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарполитиказа рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика