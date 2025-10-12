Форма поиска по сайту

12 октября, 10:15

Политика

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

В России могут создать платформу для бесплатного обмена детскими вещами

ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Днепропетровской области

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

Войска России заняли пять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

В столице Франции прошли массовые протесты, организованные партией "Патриоты". Тысячи людей вышли на улицы с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона и выхода страны из Евросоюза и НАТО. Акция стала одним из крупнейших выступлений на фоне обострения правительственного кризиса в стране.

Число погибших от наводнений и оползней в Мексике возросло до 37 человек. Рекордные осадки обрушились на центральные и южные регионы страны, вызвав масштабные разрушения. Для ликвидации последствий задействовано более 5 тысяч военнослужащих и спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

