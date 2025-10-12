Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

В столице Франции прошли массовые протесты, организованные партией "Патриоты". Тысячи людей вышли на улицы с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона и выхода страны из Евросоюза и НАТО. Акция стала одним из крупнейших выступлений на фоне обострения правительственного кризиса в стране.

Число погибших от наводнений и оползней в Мексике возросло до 37 человек. Рекордные осадки обрушились на центральные и южные регионы страны, вызвав масштабные разрушения. Для ликвидации последствий задействовано более 5 тысяч военнослужащих и спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.