Водитель сбил двух детей на пешеходном переходе в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель легкового автомобиля сбил двух детей на пешеходном переходе на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пешеходный переход является нерегулируемым. Пострадавшие мальчики 2012 и 2014 годов рождения доставлены в больницу.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует процесс.

Ранее четыре человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте. Среди пострадавших есть ребенок, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Прокуратура установила, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами.