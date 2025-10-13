11 детей госпитализированы после распыления баллончика в школе Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал Ural Mash

11 детей госпитализированы после распыления аэрозоли в школе № 76 Екатеринбурга. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 13 октября во время перемены в образовательном учреждении. По данным ведомства, ученик четвертого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика. В результате 14 одноклассников мальчика почувствовали себя плохо, из них 11 были доставлены в больницу для проведения обследования и оказания необходимой медпомощи.

"Трое учащихся изначально отказались от госпитализации", – сказано в сообщении.

В настоящее время все школьники в удовлетворительном состоянии отправлены домой.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку, в рамках которой планирует дать оценку соблюдения закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее 14 человек из детского лагеря "Спутник" в Тамбовской области обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации.

